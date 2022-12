Eurocup | il Prometey ribalta l’Umana Reyer Venezia nella ripresa e passa al Taliercio

(Di giovedì 22 dicembre 2022)chiude con una sconfitta (la seconda consecutiva) il girone d’andata dell’2022/23 cedendo il passo alalSlobozhanske per 71-75. Nonostante i 13 punti e 8 rimbalzi di Brooks e gli 11 punti di Freeman, la formazione di coach De Raffaele si è dovuta arrendere alle giocate di Balvin (18 punti), Kennedy (15 punti) e Stephens (13 punti e 10 rimbalzi) scendendo così al terzo posto nel Gruppo A con un record di 5 vittorie e 4 k.o. Mettendo subito in campo un elevato livello d’intensità,parte forte e, grazie al trio Moraschini-Granger-Willis, produce in men che non si dica un 9-0 che la porta a condurre le danze sul 12-3. Il, con Lypovyy e Agada, non deraglia e, approfittando di ritmi a tratti ...

Corriere della Sera

TOP SCORER VENEZIA: Brooks 13, Freeman 11, Moraschini 9: Balvin 18, Kennedy 15, Stephens 13, Agada 13Serata da dimenticare per le italiane nella nona giornata della2022/2023 di basket . Sono arrivate delle sconfitte sia per la Dolomiti Energia Trento che ...il passo agli ucraini del... Eurocup, Reyer-Prometey 71-75: secondo ko consecutivo in Europa per Venezia A pagina 25 de La Gazzetta dello Sport è presente un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “La notte di Castrovilli Torna, inventa e segna nel 6-1 al Lugano”. Sottotitolo: “Il centrocampista ...Seconda sconfitta di fila in Eurocup per la Reyer Venezia che esce sconfitta 71-75 contro gli ucraini del Prometey ...