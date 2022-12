Emily Cooper di Emily in Paris cambia look | come la vediamo nella terza stagione

(Di giovedì 22 dicembre 2022)apprendiamo dalla locandina ufficiale delladiin, pare proprio che persiano finiti i giorni da turista e, dunque, la donna sembra essere, ormai, pronta a mostrarci tutto quello che ha appreso dallo stile delle parigine o, per meglio dire, dalle francesi. Ecco quali saranno imenti dinel corso delladella serie in onda su Netflix. Il punto della situazione Riprendendo in mano la serie e ritornando a quanto mostrato durante la messa in onda, sappiamo che, un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per fare carriera,si trova a un bivio in ogni ...

