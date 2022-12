Elisa cancella i concerti | “Ho la vertigine parossistica posizionale”

Corriere della Sera

The Last Soviet Artist al Museo Santa Giulia, curata da Elettra Stamboulis, IsgròBrixia (... invece, sabato 26 alle 18 avrà luogo la 'sfida' tra strumenti antichi e moderni : suonano...... cheil verde e frammenta gli ecosistemi - spiega Barbara Meggetto, presidente di ... Per l'iniziativa Music For The Planet, voluta dall'artistaToffoli, grazie al supporto di Fondazione ... Elisa cancella dei concerti per problemi di salute: «Soffro di vertigine parossistica posizionale» Attraverso alcune stories sul suo profilo Instagram, Elisa Toffoli, annuncia la sospensione di alcune date del suo tour a causa di alcuni problemi di salute.Under 14 Volley Barga-Pistoia Volley La Fenice 3-1 25-13 | 20-25 | 25-10 | 25-20 Natale felice per l'Under 14 del Volley Barga: la vittoria in casa per ...