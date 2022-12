È morta Adriana Mascagni | la “voce” di Comunione e liberazione

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) È. A darne notizia è Tempi.it. “di– si legge sul sito -,è stata l’autrice di molti canti che hanno fatto la storia del movimento fondato da don Luigi Giussani, di cui fu una delle prime e più appassionate discepole… A lei e a Maretta Campi si deve un capolavoro come “Povera”, brano composto in giovane età, dove il canto e la poesia toccano la loro vetta più vera, diventando preghiera. Tutta la sua vita è stata dedicata a seguire e approfondire l’ideale incontrato in gioventù esi è consumata senza requie perché questo potesse essere raccontato e cantato”in ogni dove e in ogni occasione”. Fra gli interessi della, oltre alla musica e al ...