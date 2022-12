“È cotta di lui” GF Vip 7 | da fuori ne sono sicuri | Dana Saber ha già trovato l’amore

(Di giovedì 22 dicembre 2022)sta portando sconquasso nella casa del GF Vip 7, dal suo ingresso infatti è stata costantemente sotto i riflettori. Oggi è intervenuta anche Dayane Mello dopo cheha parlato più di una volta di Dayane, del bacio a Milano ripreso dalle telecamere e altre cose. : “Ognuno deve fare il percorso di vita e di lavoro e si deve togliere dalla bocca il mio nome. Certamente ho fatto anch’io il mio percorso con tanti sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguali, ma devi nascere con l’essenza giusta”. “Io amo quello chee poi l’ho fatto anche vedere a tutti. È inutile che la gente non si toglie il nome dalla bocca per farsi pubblicità. Basta, fatevi la vostra c***o di vita e lasciatemi in pace”. Poisi è fatta criticare dopo che, nel mezzo di una chiacchierata con Attilio ...

...la scena del ballo che lo ha visto protagonista ha rischiato di non venire realizzata poiché... quando fece il provino per il ruolo di Sam, il ragazzo innamorato che ha unaper la sua ...mi ha subito detto: 'Sì, molto'". A quel punto Donnamaria è intervenuto per chiarire: "Ma non è vero che lo fissavo! Tu mi hai chiesto se ho un amore platonico per Luca e io ho detto: 'Perché ... Edoardo ha una cotta per Onestini Antonella rivela: "Gli piaci" Svolta inattesa nella relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Quest'ultimo ha confessato di provare interesse per Luca, ma a molti l'uscita è sembrata una mossa per attirare l'attenzi ...La discussa gieffina spiazza un coinquilino sul suo fidanzato: "Mi ha detto che gli piaci molto" Durante i primi giorni di permanenza nella casa di ...