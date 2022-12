Durigon | il laureato se richiesto faccia anche il cameriere | a gennaio il decreto sul RdC

TGCOM

Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, su Radio 24, spiegando che il governo punta a "portare a casa" nella seconda metà di gennaio un decreto che toccherà il reddito di cittadinanza. L'ultimo a intervenire in difesa del provvedimento è stato il leghista Claudio Durigon. 'Giusto che un laureato accetti posto da cameriere', ha detto il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali. La polemica sul Reddito di cittadinanza, fortemente ridimensionato dalla Manovra, continua ad alimentare il dibattito politico anche nel giorno dell'approdo in Aula del testo passato in commissione Bilancio. Per Durigon "l'offerta congrua che abbiamo in mente prevede che qualsiasi persona, anche laureata, se gli offrono un posto anche di cameriere casomai vicino casa è giusto che la accetti".