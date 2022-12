Due incidenti lungo la Brebemi a pochi minuti l’uno dall’altro

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Bassa. Duea distanza di, nello stesso tratto di. È accaduto giovedì 22 dicembre nel tratto che va da Bariano a Caravaggio. Il primo è accaduto alle 12.20: un ragazzo di 22 anni a bordo di un furgone è uscito di strada ed è rimasto incastrato nell’abitacolo. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco. In un primo momento le sue condizioni sembravano gravi, tanto che si è alzato in volo anche l’elicottero del 118. Il giovane è stato portato all’ospedale di Treviglio. Alle 13, sempre sullo stesso tratto un furgone e un camion si sono tamponati. I due conducenti sono rimasti feriti, uno è stato portato in ospedale in codice rosso, l’altro in codice verde. Per consentire i soccorsi e i rilievi dei due, si ...