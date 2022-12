Drag Race Italia 2 | quando andrà in onda su Real Time e gli ascolti della scorsa stagione

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La secdiè ormai disponibile nella sua interezza su Discovery+, ma per chi volesse rivederla in tv (o non l’avesse mai vista)ha deciso di trasmetterla in prima serata a gennaio. I primi due episodi andranno inregolarmente in tv il prossimo 11 gennaio a partire dalle 21.30. I restanti sei nel corso dei mercoledì successivi. Glisuedizione non hanno mai toccato il 2% di share, ma lo showrunner del programma si è sempre detto soddisfatto. “Glisu? Molto soddisfatto. E il fatto che sia arrivata una sec...

Everyeye Auto

Mancano 'solo' 11 mesi, ma il 12 novembre del 2023 al Mediolanum Forum di Assago andrà in scena l' Official RuPaul'sWorld Tour , con protagoniste Angeria, Aquaria, Bosco, Daya Betty, Ginger Minj, Jaida Essence Hall, Kandy Muse e Laganja Estranja, insieme, sul palco. Presentato da Voss Events in ...VEDI ANCHE A Natale stupiscila: regalale una Ducati Panigale V4 Bagnaia o Bautista Replicastellare: a muso duro Tesla, Lucid Air, Bugatti e... Ducati Ducati 2023, trapelata la data della ... Drag race a cielo aperto: la nuova Mercedes-AMG SL 55 sfida ... Fiat 500 vs VW Maggiolino, Mini e Citroen 2 CV: la sfida tra quattro auto storiche dimostra che non sono i cavalli a rendere epiche le drag race. Il video ...Unisciti ad Angeria, Aquaria, Bosco, Daya Betty, Ginger Minj, Jaida Essence Hall, Kandy Muse e Laganja Estranja ed entra a far parte delle loro più grandi fantasie. Presentato da Voss Events in collab ...