Dove volerà il 23 dicembre La clamorosa indiscrezione confermata sul premier

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Giorgia Meloni il 23a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e poi a Baghdad. Il motivo? Nelle ore in cui alla Camera dei Deputati si starà approvando la manovra di bilancio ilporterà "gli auguri di Natale al contingente italiano che conta mille militari e trecento tra mezzi terrestri e aerei,il generale Iannucci è al comando della missione Nato". A scrivere l'è stato Dagospia, poi da Palazzo Chigi è arrivata la conferma. Dunque il giorno dell'anti vigilia di Natale Meloni sarà in Iraq e ad accompagnarla non dovrebbe essere il ministro della Difesa Guido Crosetto ma il fedelissimo Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all'attuazione del programma.