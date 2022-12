Dopo il carcere la nuova vita da pizzaiolo | “Mai più in cella”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Sono stato inmolte volte da quando avevo 20 anni. Ho fatto corsi di formazione che davano un gettone e basta, stavolta invece a Poggioreale ha funzionato un corso vero, ora sonoe da gennaio ho un contratto in una pizzeria. E so che innon tornerò più”. Mirko ha 44 anni,un passato di errori è pronto a uscire daldi Napoli con unagrazie al corso tenuto a Poggioreale dal gestore di una pizzeria, che lo ha già assunto. L’uomo, nato nel centro di Napoli, racconta la sua storia a margine del pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio per i detenuti. “Sono a Poggioreale stavolta – dice – dal 2019. Ho sentito che al padiglione Genova c’erano dei corsi nuovi e ho deciso ...

