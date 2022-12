Dopo i sondaggi disastrosi scoppia l' ultima guerra dei candidati dem

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La situazione è tale che in tarda mattinata Giorgio Gori sbotta su Twitter: «Fatemi capire: Soumahoro è della ditta Bonelli&Fratoianni; Panzeri è di Art.1. Com' è che tutto finisce in conto al Pd? Adesso, per cortesia, ognuno si prende le legnate che gli toccano. E il Pd tiri fuori un po' di orgoglio e di amorproprio, che cavolo», scrive il sindaco di Bergamo. Gli ultimidi Swg per La7 danno i dem in caduta libera al 14,7% («Scende velocissimo, più veloce della Goggia», per dirla alla Fiorello) e gli animi tornano a scaldarsi. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, in squadra con Stefano Bonaccini suona la carica: «Il Pd ha bisogno di ripartire subito, serve una scossa per invertire la tendenza. Convochiamo urgentemente la direzione e anticipiamo le primarie al 22 gennaio. Subito un nuovo Segretario, poi mente e cuore su Regionali e Costituente. Smettiamo di ...