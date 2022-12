(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lein stato di gravidanza sarannod'ora in poi rispetto agli altri candidati nei bandi per lenegli uffici delladi. "Una misura pensata per contrastare il ...

Agenzia ANSA

Lein stato di gravidanza saranno favorite d'ora in poi rispetto agli altri candidati nei bandi per le assunzioni negli uffici della Provincia di Treviso. "Una misura pensata per contrastare il ......il Comune di Castelveccana ha scelto di cogliere l'opportunità offerta dalle nuove disposizioni del Codice della Strada e di realizzare alcuni "stalli rosa" dedicati appositamente alle... Donne incinte favorite per assunzioni in Provincia Treviso - Cronaca La storia di Alice Pignagnoli, 34enne portiere della Lucchese, serie C di calcio, esclusa dalla sua società dopo essere rimasta incinta.Le donne in stato di gravidanza saranno favorite d'ora in poi rispetto agli altri candidati nei bandi per le assunzioni negli uffici della Provincia di Treviso. (ANSA) ...