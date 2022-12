Donadoni dà voce a Giacomo Matteotti | eroe solitario contro il fascismo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Io avrei avuto lo stesso coraggio? “Medley”, in scena mercoledì 21 dicembre al Teatro Sociale di Bergamo, pone una chiara domanda. Rispondersi non è facile, richiede tempo e onestà. Queste sei parole si sono insinuate nella testa delle persone presenti, molte delle quali studenti delle scuole superiori, e ci staranno per chissà per quanto. Le luci sono ancora accese, il teatro pieno. Sul palco, la fisarmonicista Katerina inizia a suonare. In platea entra Maurizio, attore bergamasco, per quella seradie di tutti quelli che in vita hanno percorso la “direzione ostinata e contraria” al, ad ogni forma di ingiustizia e oppressione. Dopo quel 10 giugno del 1924, quando il parlamentare socialista veniva rapito e ucciso a trentanove anni, i ...