Dolomiti Energia Trentino | per Grazulis prima volta da ex contro Trieste

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sarà un Santo Stefano particolare per Andrejs Gražulis, giocatore che lunedì 26 dicembre, nella gara in programma alle ore 17.30 all’Allianz Dome, sfiderà per lada ex la Pallacanestro. È proprio con quest’ultima che il lungo lettone classe 1993 ha potuto esordire nel massimo campionato nostrano e mettere poi in mostra, tra il 2020/21 e il 2021/22, quelle qualità che quest’estate gli sono valse la chiamata delladi approdare in bianconero però, Gražulis ha avuto modo di vivere emozioni e frangenti molto intensi con la canotta della compagine friulana, team per il quale, in due stagioni, il nativo di Koknese ha prodotto 611 punti, 378 rimbalzi, 82 assist e 59 stoppate in tutte le competizioni ufficiali assommando 32 ...

