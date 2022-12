Derthona | rimonta storica in Serie D | sotto 0 - 4 al 62' | finisce 5 - 4!

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Partita incredibile quella diD trae Fossano . Dal finale vietato ai malati di cuore. A Tortona si è fatta la storia perché, finora, nessuno aveva maito dallo 0 - 4, vincendo ...

Sky Sport

Partita incredibile quella di Serie D trae Fossano . Dal finale vietato ai malati di cuore. A Tortona si è fatta la storia perché, finora, nessuno aveva mai rimontato dallo 0 - 4, vincendo al 90' per 5 - 4 quando a mezzora dalla ...A due minuti dalla fine ilribalta tutto, lo stadio Coppi diventa una bolgia e la partita ... non credo esistano precedenti di unasimile nella storia '. Derthona, dallo 0-4 al 62esimo minuto al 5-4 finale: rimonta epica in Serie D Partita incredibile quella di Serie D tra Derthona e Fossano. Dal finale vietato ai malati di cuore. A Tortona si è fatta la storia perché, finora, nessuno aveva mai rimontato dallo 0-4, vincendo al 9 ...Una partita che ha del clamoroso quella di Serie D tra il Derthona e il Fossano, con tutta probabilità la rimonta dell'anno. I padroni di casa del Derthona si trovavano infatti ...