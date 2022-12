Derby Melbourne | squalificati a vita due giovani tifosi per i disordini in campo

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Arrivano le sanzioni per i graviavvenuti nell’ultimodi, con l’invasione dida parte deie l’aggressione ai giocatori in, con tanto di ricovero in ospedale per il portiere delCity. E a proposito dell’estremo difensore, il responsabile del colpo inferto con un secchio, un 23enne, è stato bandito adalla partecipazione da spettatore a qualsiasi evento calcistico. È quanto ha riferito Football Australia, l’organo di governo del calcio nel Paese oceanico. Nell’occasione, la stessa sorte è toccata ad un ragazzo di 19 anni, per aver messo in atto dei comportamenti che “hanno messo in pericolo gli altri”. SportFace.