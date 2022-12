Decreto milleproroghe 2023 | cosa c’è nel testo | dalla ricette mediche digitali all’Imu | tutte le novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato ilper ile tocca moltissimi ambiti: da quello economico a quello finanziario passando per il comparto medico e non solo. Si tratta di un provvedimento molto atteso: vediamocontiene e quali sono lecontenute nelvarato dal Governo. LedelIlè un provvedimento che viene approvato ogni anno intorno al mese di dicembre e consente di posticipare alcune scadenze, ad esempio l’entrata in vigore di disposizioni normative oppure proroga l’efficacia di leggi in fase di scadenza. Le...