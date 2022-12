Declinato nei toni del cammello | è il look invernale easy chic da copiare subito

Leggi su amica

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La combinazione più semplice ma più performante dell’inverno? Senza dubbio quella composta da dolcevita e pantaloni oversize. Scelti il primo in maglia di filati naturali e i secondi in tessuto fluido ma spesso sono la perfetta arma contro le temperature rigide della stagione. Senza perdere niente in stile. Anzi, il loro mood classico li rende versatili e adatti a mille occasioni, dal lavoro alla cena natalizia in famiglia. Declinabili a seconda del momento con accessori diversi. Ma non solo. Il vantaggio in più è quello della comodità. La texture morbida della maglia e quella ampia e soft dei pantaloni sono quanto di più confortevole si possa indossare in questi giorni. Dolcevita e pantaloni oversize sulla passerella autunno inverno 2022/23 di Max Mara. Armonie cromatiche Come indossare al meglio questo binomio dolcevita e pantaloni oversize? Il primo consiglio è quello a tema ...