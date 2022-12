Decisione storica del Cio | gli uomini del nuoto artistico alle Olimpiadi

Fanpage.it

È venuta a mancare nella notte Bruna Vergani ,figura del mondo della pubblicità del nostro Paese - dal 1977 al 1998 è stata Direttore ...numerico messi sempre al centro di qualsiasi', ...Alle Olimpiadi di Parigi 2024 potremo vedere anche gli uomini in gara nel nuoto artistico : ebbene sì ladi apertura da parte del Cio è arrivata in data odierna ed è valsa una svolta epocale nella storia di questa disciplina. All'interno della squadra di ogni nazione, infatti, non ci sarà più ... Alla COP15 decisione storica per salvare la biodiversità: il 30 ... Accolto in parte il ricorso di Iren contro la sospensiva dell’Antitrust e il congelamento di tutti i rincari. Utilitalia: un primo passo, ma la decisione deve essere politica ...Dalle Olimpiadi di Parigi 2024 gli uomini gareggeranno anche in squadra. Il campione del mondo Giorgio Minisini: «Pietra miliare per l’inclusione».Solo la ritmica resta unisex ...