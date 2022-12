Darren Aronofsky e Chris Hemsworth gireranno un nuovo film insieme?

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le recenti dichiarazioni disembrano far ben sperare nei confronti di future collaborazioni con l'attore. Sembra proprio che la recente collaborazione trapotrebbe condurre anche a progetti futuri. A riportare la notizia è stato Variety, con alcune dichiarazioni del regista piuttosto interessanti.hanno lavorato, ultimamente parlando, con Limitless, serie tv di Disney+ creata dal regista, in cui vediamo la star di Thor affrontare una serie sfide fisiche estreme per comprendere gli elementi basilari e centrali nel processo ...

Dopo l'anteprima alla 79° Mostra d'arte cinematografica internazionale di Venezia, la pellicola di Darren Aronofsky sarà al cinema a febbraio 2023, ma intanto l'attore che interpreta il protagonista ci ha tenuto a condividere con il pubblico la sua visione del finale. Lo sceneggiatore della pellicola diretta da Aronofsky ha preso la parola per spiegare che il film va contro la fobia dell'obesità che vige a Hollywood e, in generale, nello showbiz. The Whale è stato recentemente oggetto di pesanti critiche.