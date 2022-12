Dana Saber rivela che il suo uomo ideale è Putin

Tutto è nato dalla convinzione diche Micol e Oriana parlino male di lei e, in camera da letto,ha affrontato la Marzoli con la quale sono volate parole pesanti. 'Ma chi ti ha attaccato ...In particolare, nella Casa più spiata d'Italia, giusto in tempo per festeggiare il Natale sotto i riflettori, sono entrati: Milena Miconi, Micol Murgia, Davide Donadei,e Andrea Maestrelli.Fuochi e fiamme nella casa del Gf Vip. A pochi giorni dal suo ingresso, Dana si è fatta già notare. La modella di origini marocchine ha discusso pesantemente prima con ...L'ingresso di Dana Saber all'interno della Casa del Grande Fratello Vip ha già fatto discutere. La concorrente dopo aver litigato con le altre inquiline tra cui Oriana Marzoli e ...