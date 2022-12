Dalla Spagna | Cristiano Ronaldo giocherà nell’Al-Nassr | sarà ufficiale a breve

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sono giorni decisivi per il futuro di, manon hanno dubbi: il campione portogheseun giocator dell’Al. Sia “As” che “Marca” sono sicure che l’ufficialità potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore, tanto che l’ex Juventus sarebbe già diretto a Riyadh per firmare un contratto fino al 2030. Da calciatore fino al 2025, poi come ambasciatore dell’Arabia Saudita per la candidatura congiunta con Egitto e Grecia per organizzare i Mondiali che si giocheranno fra otto anni. Il fenomeno di Madeira è pronto a firmare per una cifra complessiva, per i prossimi due anni e mezzo in campo, attorno ai 200 milioni di euro. SportFace.