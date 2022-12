Da Parigi 2024 anche gli uomini ammessi al nuoto artistico

OA Sport

Il Comitato olimpico internazionale ha dato il suo benestare a World Aquatics per consentire agli uomini di partecipare alle gare di nuoto artistico ai Giochi Olimpici di. Gli uomini potranno ora partecipare all'evento a squadre. Ci saranno otto concorrenti in ogni squadra: le nuove regole consentiranno a un massimo di due uomini di competere in ogni ...Il presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici guarda avanti con ottimismo, fra le speranze in vista die l'appuntamento dei World Skate Games che il nostro Paese ospiterà nel. spf/glb/gtr Atletica, i minimi per le Olimpiadi 2024: come ci si qualifica a Parigi Tempi e misure stringenti, serve 10'' sui 100 Gli uomini potranno partecipare alle gare di nuoto artistico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo rende nuoto la Federnuoto. Le nuove regole ...VAZZOLA / PARIGI – Alle ore 16,30 di domenica scorsa i treni hanno ripreso a transitare a Saint-Denis, dopo il blocco di due giorni. Dall’una di sabato è stata infatti interrotta la corrente sui cavi ...