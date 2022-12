La Gazzetta dello Sport

Quando a calcetto non giocava quasi nessuno, al Palasport di Milano si inventarono un torneo di grandi stelle. Succedeva quarant'anni fa, nei giorni che scivolavano verso il Natale del 1982 e nelle ...Fece arrabbiare Milano perché non chiamo, Roma perché non convocò Pruzzo. Diede invece ... Lei ha giocato contro Maradona, Pelé,, ha giocato con Platini. Chi è stato il migliore 'Mi ... Cruijff, Beccalossi, Incocciati: 40 anni fa l'Italia scoprì il calcetto Prima del Natale 1982 a Milano spuntò uno strano evento: Inter, Milan, Ajax e Nottingham Forest si sfidarono 6 contro 6, al Palasport. L’intuizione di Mazzola, i nervi di Baresi, tanta gente ...