(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’è inper il potenzialedidel coronavirus dalla. Lo ha detto il ministro della Sanità Mansukh Mandaviya riferendo al Parlamento di Nuova Delhi e invitando la popolazione a indossare le mascherine e a vacrsi. Mandaviya ha anche spiegato che le autorità inizieranno a condurre test in modo casuale sul due per cento dei viaggiatori internazionali innegli aeroporti per cercare di monitorare il contagio. “Ai vari stati è stato detto di sensibilizzare le persone sulla necessità di indossare maschere, usare disinfettanti per le mani, mantenere l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale”, ha detto Mandaviya, incoraggiando glini a vacrsi. Il ...

Adnkronos

...Omicron rappresenta la quasi totalità delle sequenze rilevate nei tamponi dei pazientiin ... come Francia, Germania e Belgio, oltre a Stati Uniti,e Regno Unito. Ma è soprattutto in Cina ...... Regno Unito, Corea del Sud,e arriverà poi in Indonesia, Medio Oriente, Filippine, Malesia e ...l'opposto logico di Tre uomini e una gamba di Gabriele Niola Come capire dai sintomi se avete... Covid India, allerta per nuove varianti in arrivo da Cina Forse «ho il Covid», ma no «è un raffreddore» o magari potrebbe essere una «classica febbre invernale»: alla vigilia delle feste, il ...Si avvicinano le feste natalizie e per tanti torna la preoccupazione di ammalarsi. In molti si interrogano sui sintomi, per capire le differenze tra ...