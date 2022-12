Covid | in Cina «si stanno esaurendo le terapie intensive»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Torna l'incuboin, proprio dove tutto era nato tre anni fa. L'Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha evidenziato l'allarmante situazione dopo aver rilevato che gran parte della popolazione cinese (1,4 miliardi di persone) non è adeguatamente vacta. Mike Ryan, funzionario dell'Oms, afferma che lastia dichiarando numeri relativamente bassi di ricoveri in terapia intensiva, dato che le fonti dimostrano stime molto più preoccupanti, e aggiunge: «Non vorrei dire che lastia deliberatamente omettendo di informarci sulla situazione sanitaria, penso che sia dietro la "curva dei contagi".» Secondo il Guardian, infatti, Pechino starebbe sottostimando il numero dei contagi, contando che anche l’80% dei medici e del personale sanitario degli ospedali sono infetti, ma costretti a ...

Vaia: ecco perché ilè quasi finito. Cosa dicono davvero i dati BF.7 è stata identificata in ... Ma è soprattutto indove sta creando problemi. Comespecificato a Global Times dal dottor Li ...L'India, un paese di 1,3 miliardi di abitanti, ha allentato le sue restrizioni contro ilall'... Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso preoccupazione per la crescita dei casi in, ...Le versioni locali di Tylenol (paracetamolo) e Advil (ibuprofene) sono quasi impossibili da ottenere nelle farmacie di tutto il paese. Anche in India allerta per nuove varianti ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-1d10ff6c-4e62-5b86-94cb-381987d02b ...