Covid in Cina | l’ospedale di Shanghai | «Prepararsi a una tragica battaglia» Le vittime sarebbero già 5mila al giorno

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dietro la cappa ufficiale sui dati stesa dal goveno di Pechino, cresce l’allarme per il nuovo aumento dei casi di-19 in. Un ospedale di, la seconda città più popolosa del Paese, avrebbe detto ai suoi dipendenti dia una «» contro il virus: la previsione fatte dalla direzione sanitaria, secondo quanto riferisce Reuters, sarebbe quella di metà della popolazione della città, pari a circa 25 milioni di persone, infettata entro la fine dell’anno. Una previsione inquietante, per il Paese di Xi Jinping e per il mondo, e che sembra fare a pugni con le statistiche ufficiali diramate dalle autorità sanitarie: nella giornata di ieri laha riportato ufficialmente meno di 3mila casi sintomatici e zero morti per ...