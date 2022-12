Covid | gli Usa pressano la Cina | “Compri i vaccini a mRna”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non sembra mai finire, neanche in campo sanitario, lo scontro geopolitico tra Stati Uniti e. Dopo l’intervento di poche ore fa del Dipartimento Usa, in risposta alle dichiarazioni del ministro degli Esteri cinese, secondo cui Pechino avrebbe vantaggio nel primato istituzionale mondiale; proseguono gli interventi americani che cercano di puntellare il regime di Xi. Questa volta riguardano i. La superpotenza asiatica, infatti, sta affrontando una dura ondata di contagi e morti da-19, dopo l’allentamento delle restrizioni a causa di un’altra ondata, questa volta fatta di proteste della popolazione. Eppure, l’eliminazione del tampone obbligatorio e dell’app di tracciamento ha fatto stimare fino a 500.000 decessi correlati al, entro aprile del prossimo anno. Questo almeno secondo la ricerca condotta ...

AGI - Agenzia Italia

Pechino supera un altro tabù sul Covid: gli asintomatici potranno lavorare Il Covid torna con virulenza in Cina. La prova Gli annunci da parte delle amministrazioni di varie città che chiedono nuovi letti nelle terapie… Leggi ..."I tamponi servono per le diagnosi, importante arginare la diffusione virale e di fornire le cure più appropriate" ...