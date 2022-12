Covid | Cerberus al 42 | 5% nel mondo | cresce Omicron 2

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – La variante5 di Sars-CoV-2 e i suoi discendenti perdono terreno nel. A insidiarli è la famiglia di2 che oraspinta dal suo sottolignaggio di punta, Centaurus per i social, cioè BA.2.75 e affini. C’è movimento in casa, anche se BA.5 con i suoi ‘figli’ continua a essere dominante a livello globale: rappresenta il 68,4% delle sequenze virali inviate alla banca dati Gisaid nella settimana 48 (dal 28 novembre al 4 dicembre), ma la prevalenze di questi lignaggi sta diminuendo. A tenere alta5 è, BQ.1 e figli, che è al 42,5%. Ma gli ultimi dati disponibili vedono in particolare BA.2 rialzare la testa insieme ai suoi discendenti, principalmente a causa di Centaurus e figli: insieme ora sono in aumento e ...