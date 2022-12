Covid-19 | le preoccupazioni dell' Oms sull' aumento dei casi in Cina

TGCOM

Mentre le autorità locali non sembrano esprimereo dati allarmistici, come è sempre accaduto, i media internazionali parlano di una situazione preoccupante.- 19, virus in Cina ...... si è purtroppo manifestata all'indomani del, che già ha fortemente provato il personale' '... 'Nel pieno rispetto dellerelative a tale decisione - sottolinea l'Ausl - si ribadisce ... Covid, Oms: "Molto preoccupati per la situazione in Cina" | Si temono nuove mutazioni Mara Venier ha il Covid. In un messaggio whatsapp mandato a Fiorello durante la diretta di “Viva Radio 2!” la conduttrice ha fatto i complimenti al suo amico ringraziandolo ...L’appuntamento natalizio con Domenica In è in forse. La conduttrice, Mara Venier, ha il Covid. È stata lei stessa a darne notizia con un messaggio inviato a Fiorello durante ‘Viva Rai 2’. “Amore mio, ...