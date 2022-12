(Di giovedì 22 dicembre 2022) Poco dopo il trionfale discorso di Zelensky al Congresso e a un passo dall’approvazione, l'ultramiliardario pacchetto sicurezza si è arenato in Senato sul Titolo 42, una misura introdotta da Trump per espellere rapidamente iirregolari nel Paese. La dimostrazione concreta delle ansie di Kiev

L'HuffPost

... Giacomo Quagliata, Emanuele Valeri e Federico Baschirotto hanno più di unain comune da ... bensì un passaggio chiave ricorrente nella carriera di ognuno di loro che riempie di orgoglio la...... TikTok , i dati evidenziano come il segretario dellaMatteo Salvini sia il politico più ... Stessaanche per Instagram, dove l'ex premier del M5S segna un - 1,66%, mentre Meloni registra un +... Cosa lega in America gli aiuti in Ucraina ai migranti bloccati al confine col Messico VCD Medical vincitore del premio dei premi 2031, Algor Education si aggiudica il Premio dall'idea all'impresa e il grant di 50mila euro, 16 le startup premiate in tutto: ecco che cosa propongono ...Manca pochissimo a Natale: scopriamo cosa possono fare grandi e piccini a Roma e nei dintorni della capitale, dal Natale a Cinecittà World alle ...