Contro le truffe online a Natale | scende in campo la Polizia Postale

(Di giovedì 22 dicembre 2022) E’ ormai iniziata la corsa agli ultimi acquisti dei regali di! Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che lo shopping intenso, finalizzato all’acquisto di doni per le persone a noi care, ci faccia incorrere in potenziali, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo ed i ristrettissimi tempi per gli acquisti. Dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di, lamette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti: temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza Internet. Nei primi undici mesi di quest’anno laa livello nazionale ha ...

Il Sole 24 ORE

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti consiglia agli utenti di Internet di utilizzare gli ad blocker come parte di un avvertimentola minaccia delleonline. Se trascorrete diverse ore al giorno su Internet, probabilmente utilizzate già un blocco degli annunci. Se non lo avete ancora fatto, sappiate che non solo vi ...CAMPOBASSO -online eagli anziani rappresentano una vera e propria piaga dei giorni nostri ele quali i Carabinieri Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso e, in particolar modo in questo caso, ... Turismo fai-da-te: vademecum contro truffe e cattive sorprese Il carabinieri del Ros hanno fermato un uomo responsabile di una estorsione via mail che ha coinvolto centinaia di persone.CAMPOBASSO - Truffe online e truffe agli anziani rappresentano una piaga contro la quale i Carabinieri lottano quotidianamente.