Contratto mobilità 2022 | no con firma di un solo sindacato Le parti rinunciano al contenzioso | ma il principio giuridico rimane Il testo del verbale

FLC CGIL

... possibilmente condivisa, soluzione della controversia all'interno delle trattative per il rinnovo della parte normativa delCollettivo Nazionale del Lavoro attualmente in corso. Lo ......un'alternativa all'utilizzo dell'auto privata" ha spiegato l'assessore provinciale alla... Anche per loro è previsto un sostegno: " Per i concessionari che non hanno undi servizio ... Contratto mobilità scuola 2022/2023: comportamento antisindacale ...