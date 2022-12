Consulta | consumatore ha sempre diritto a riduzione costo credito | se restituisce in anticipo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – In caso di restituzione anticipata del finanziamento, ildelalladei costi sostenuti in relazione al contratto dinon può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. È quanto si legge nella sentenza numero 263 depositata oggi (redattrice la giudice Emanuela Navarretta), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi ilallaspettante al. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina ...

