Congresso | Schlein | ' Nessuna resa dei conti identitaria | ricostruiamo insieme il Pd'

Il Fatto Quotidiano

ha capito che ce l'hanno con i suoi sostenitori e rassicura tutti: accetta la "cornice ... Chi partecipa alPd ora sa che cambiare tutto non si potrà. Resta da vedere se dietro l'...Ellyè intervenuta all'evento 'Per una vera costituente', organizzato dal Pd nella sede del ...anche io che dobbiamo allargare e aprire questa fase di partecipazione anche dopo il". "... Pd, i candidati alla segreteria Bonaccini, De Micheli e Schlein si confrontano in vista del Congresso: la… Cresce il pressing interno al Pd per anticipare le primarie a gennaio, un mese prima rispetto al termine fissato del 19 febbraio.Il tempo è il peggior nemico del Pd ed i suoi esponenti lo stanno capendo. Più passano i giorni più il partito perde radicamento nei territori, credibilità di rinnovamento e - soprattutto - consenso e ...