Congresso | Bonaccini | ' Il Pd ha radici ancora fertili | lotto per evitare la nostra fine'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ildel Pd è vicino e i tre candidati alla segreteria si sono incontrati per la prima volta all'evento 'Per una vera costituente' , organizzato dai democratici nella sede del Nazareno. ...

La7

: "No a rigurgiti identitari e una tendenza "che sarebbe la fine del Pd. E che ci ... rigenerarlo ma non rifondarlo " andrà "oltre il", "se c'è un consenso non posso che essere ...Ildel Pd è vicino e i tre candidati alla segreteria si sono incontrati per la prima volta ... Stefanoè intervenuto da remoto, parlando della sua idea di futuro. "Il risultato alle ... PD, Renzi: Al congresso stravince Bonaccini Cresce il pressing interno al Pd per anticipare le primarie a gennaio, un mese prima rispetto al termine fissato del 19 febbraio.«Sono ancora valide le ragioni su cui fondammo il Pd Anche il nome e il simbolo del Pd, io non ho tabù, dipendono da questa risposta. la mia, di risposta, è sì.