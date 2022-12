Confesercenti Campania | acquisti natalizi allo sprint finale | l’analisi del presidente Schiavo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiIl Natale è alle porte, e gliarrivano. Tra oggi e sabato mattina, sei campani su dieci – il 58% – andranno a caccia dei regali mancanti da mettere sotto l’albero per familiari, parenti e amici. Una corsa all’ultimo minuto che vedrà protagonista la rete dei punti vendita fisici. E con una spesa minore rispetto al 2021, attestandosi a 190 euro a persona, in media. È quanto emerge da un sondaggio condotto perda IPSOS su un campione nazionale di consumatori.«Il caro bollette frena ma non troppo. E’ molto positivo – commenta Vincenzo, viceNazionale didi– che in ...