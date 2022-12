Concerto di Natale a Gemona e San Giorgio di Nogaro

Leggi su udine20

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un classico di… non troppo classico. Giovedì 22 dicembre, ore 21, al Teatro Sociale didel Friuli per la Stagione dell’ERT FVG e il giorno successivo, venerdì 23 dicembre, ore 20.45, all’Auditorium San Zorz di Sandicon il sostegno del Comune è in programma ildidell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani e dell’Unione delle Società Corali Friulane. Una grande produzione festiva che vede la virtuosa collaborazione tra l’unica orchestra under 35 della Regione e due dei cori di voci bianche più importanti a livello nazionale: il Coro Giovani Voci Artemìa di Torviscosa e il Coro Vocinvolo di Udine. Sul palco salirà una compagine inedita, legata dalla passione per la musica, che lavora insieme per la prima volta, unendo competenze e una ...