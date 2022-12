Con la caccia che si avvicina alle città si moltiplicheranno i rischi per tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) di Antonella Galetta Doccia fredda ieri pernoi ambientalisti. È stato approvato dalla Commissione bilancio alla Camera l’emendamento di Fratelli d’Italia che vuol fare arrivare itori sempre più vicininostree abitazioni, senza limiti. In questo modo si darà la possibilità di operare anche nelle aree protette e nelle aree urbane in barba ai limiti imposti finora. Vergogna per noi ambientalisti volontari, sempre attivi per la tutela della fauna selvatica e la protezione dell’ambiente. I parlamentari proponenti hanno trovato anche una scusa: si vogliono proteggere glivamenti intensivi dai selvatici per la peste suina. Ma itori non sono gli stessi vettori quando si recano nei boschi? Ricordo che a gennaio scorso in molte Regioni era stato deciso lo ...