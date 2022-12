Con Giorgia Meloni cambieremo l’Europa | dice il premier polacco Morawiecki

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «I polacchi e gli italiani sono stufi dei diktat della burocrazia europea e vogliono una vera democrazia. Vogliamo rinnovare l’Ue tornando ai suoi principi fondanti». LoilMateuszin un’intervista alla Stampa. L’obiettivo in comune con laè «un’Europa delle patrie più che un Superstato europeo». «Insieme al primo ministrostiamo anche difendendo l’Ucraina»,. «Abbiamo una visione realistica della minaccia rappresentata dalla Russia. La politica neo-imperialista di Vladimir Putin è un grave pericolo non solo per Kyjiv, ma per l’intera Europa». Secondo, «ci troviamo di fronte alla scelta tra una vera solidarietà di Stati uguali e un unico Superstato in cui le carte ...