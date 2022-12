Comunità Montana Fortore | stanziati gli indennizzi per i danni alle colture

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente delladel, Zaccaria Spina, rende noto che, da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è stato attribuito il carattere di eccezionalità per ialla produzione causati dalla siccità nel periodo che va da maggio a settembre del 2022 e che ha interessato l’intero territorio dei dodici comuni di competenza dell’ente montano. Pertanto, le imprese agricole ricadenti nei comuni di Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val, Foiano di Val, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara e San Marco dei Cavoti possono proporre domanda di aiuto, indirizzata ...