Come cambiano le relazioni tra Zelensky e gli Usa secondo Mikhelidze

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Per andare a Washington, alla Casa Bianca e incontrare Joe Biden, il presidente ucraino, Volodymyr, ha aspettato il momento giusto: quello che avrebbe reso la visita perfetta, “storica”,la definisce Nona, analista dello IAI sentita da Formiche.net, in grado di marcare un salto di qualità nei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina. Il pacchetto di viaggio era organizzato da tempo, ma per portarlo a compimento si è atteso qualcosa di significativo – il Natale, una buona occasione per rinvigorire un’attenzione in calo sul conflitto.è volato ieri, mercoledì 21 dicembre, dalla Polonia su un assetto militare americano, iper protetto per ovvie ragioni di sicurezza (i russi gli danno la caccia letteralmente, perché il presidente è una figura carismatica che traina la resistenza ucraina). In ...