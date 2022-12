Colombia | esplode e si incendia un serbatoio di benzina

Gazzetta di Parma

Un serbatoio di stoccaggio di carburante per auto e aereo si è incendiato ed è esploso la notte scorsa nella città di Barranquilla (settentrionale) causando un grave allarme ambientale e la morte di uno dei vigili del fuoco accorsi sul posto. Lo scrive oggi il quotidiano El Heraldo. Il vice comandante dei vigili del fuoco