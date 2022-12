Ciclismo | povera Italia! Nessun azzurro in top10 nelle Classiche Monumento del 2022

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’anno sta per volgere al termine e dunque, come ogni anno, questo è il momento per le analisi ed i bilanci. Ilè stato, per il movimento delitaliano un anno tutto sommato positivo, tra la continua crescita della strada al femminile, la conferma della pista con nuovi prestigiosi successi e la mountain bike che è tornata ad ottenere qualche risultato di rilievo. All’appello è però mancato il settore che, storicamente, ha trainato l’intero mondo della bicicletta azzurra, ovvero ilsu strada maschile. In un World Tour che diventa anno dopo anno sempre più competitivo e globalizzato, aprendo le porte a talenti provenienti da tutto il mondo, l’Italia ha confermato un trend negativo che inizia a diventare preoccupante. Il rendimento dei corridori azzurrigare di primo livello è stato quanto meno ...