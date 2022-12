Ciclismo | Davide Cassani | “Grand Depart in Italia è una grande soddisfazione”

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il Tour de France 2024 partirà dall’. La voce, che si era fatta sempre più consistente negli ultimi mesi, ha trovato oggi la sua ufficialità. La presentazione della2024 è avvenuta oggi nel Palazzo Vecchio di Firenze, città che ospiterà la partenza della prima tappa della corsa francese. Un risultato straordinario per chi ha lavorato per raggiungere questo obiettivo, che è inoltre una prima volta storica. Tra ii ospiti della presentazione, c’era, uno di quelli che ha voluto fortemente questa assegnazione. Queste le parole dell’ex Commissario Tecnico, come riportate da TuttoBiciWeb: “Non ho fatto nulla da solo e tengo a precisare che faccio parte di una squadra che ha lavorato in modo incessante per portare il Tour de France in ...