Ciclismo | Christian Prudhomme lancia appello sulla sicurezza stradale | “Abbiamo perso tantissimi campioni”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ieri a Firenze un giorno storico per il Tour de France e l’Italia. Per la prima volta nella storia la Grande Boucle partirà dal Bel Paese e sarà Firenze teatro del Grand Départ. Sabato 29 giugno (2024), l’edizione 111 del Tour inizierà da Piazzale Michelangelo per concludersi 205 chilometri più tardi a Rimini, in una frazione nella quale si vorranno omaggiare i due corridori toscani capaci di conquistare il simbolo del primato, la Maglia Gialla. Ci si riferisce a Gino Bartali e a Gastone Nencini. Altre tre tappe si svilupperanno nel Bel Paese. La seconda scatterà da Cesenatico e finirà in centro a Bologna, dopo aver scalato per due volte la celebre erta di San Luca. Un modo per omaggiare Marco Pantani, vincitore del Tour nel 1998. La terza frazione, tra Emilia-Romagna e Piemonte, si concluderà invece a Torino con partenza da Piacenza. Una tappa per velocisti dopo che le prime due ...