Chiudiamo il ristorante per le feste di Natale | così i dipendenti possono stare con la famiglia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Chi l'ha detto che cuochi e camerieri debbano lavorare anche ae Capodanno? Non tutti i ristoratori la pensano, come dimostra la storia che arriva dalla provincia di Milano e precisamente dal comune di Cassina de' Pecchi...

Gambero Rosso

Magari cresciuti neldi famiglia, magari con padri che per loro sognavano altro. Il ... determinato a 'non stressare' la brigata del suo Villa Crespi: 'due volte alla settimana. Ci ...Tra le vittime, il titolare di un bar in piazza Magione, di undel Foro Italico e un ... 'Poiil conto', diceva l'anziano Mulè. E cominciava poi a rendicontare le somme di denaro, ... Top Italian Restaurants 2023. I migliori ristoranti italiani all'estero Un ristorante di Ceglie Messapica ed una pizzeria della provincia di Brindisi chiuse per carenze igienico-sanitarie. Inoltre sono state contestate 27 violazioni di carattere ...Ristorazione. A sei anni dall’apertura, lo chef Enrico Bartolini ha deciso di chiudere il ristorante Casual e spostarsi in San Vigilio, al suo posto Beppe Acquaroli, proprietario del «Baretto». Per il ...