Chiellini confessa ai magistrati | “Stipendi | era certo che li avremo riavuti”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Gazzetta dello Sport pubblica un estratto del confronto tra Giorgioed isul caso degliJuve durante il Covid. In giornata molti quotidiani, anche generalisti, pubblicato la conversazione dicon i pm della Procura di Torino. Il tutto avviene all’interno dell’inchiesta Prisma che ha coinvolto la Juve ed i suoi massimi dirigenti. Attualmente si è in attesa che il Gup fissi l’udienza preliminare, la decisione arriverà tra Natale e la fine dell’anno. I: ci parli degliJuve Nell’estratto pubblicato da Gazzetta dello Sport si entra nel merito della questione. Ad essere prese in considerazione sono le manovre fatte dalla società bianconera durante le stagioni 2019-20 e 2020-21. Domanda del Pm: che cosa ...