Chiellini | «Abbiamo rinunciato ai soldi per il bene della società | ma il comunicato sarebbe stato diverso dagli accordi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Giorgio, ex capitanoJuventus, aveva testimoniato davanti ai pm riguardo alla situazione degli stipendi Giorgio, ex capitanoJuventus, aveva testimoniato davanti ai pm riguardo alla situazione degli stipendi. Le sue dichiarazioni riprese da La Gazzetta dello Sport: REAZIONE SPOGLIATOIO – «Non èfacile parlare con i miei compagni, ma hanno accettato con la promessa che, se la stagione fosse ricominciata, saremmo stati ricompensati e qualcosa avremmo ripreso. Tra noicon telefono e chat.È stata fatta a pezzi. Ognuno aveva la sua opinione, non èsemplice.Non ricordo con esattezza chi era favorevole e chi no, la disponibilità c’è stata da parte di tutti. A noi la rinuncia a prendere denaro per ...