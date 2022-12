“Chiedono il ritiro…” Amici | Angelina Mango presa di mira

Alcuni inoltreanche il differenziale tra l'imposta di registro che dovreste pagare in via ... 563 e.e.); testamento internazionale; testamento olografo (deposito oda parte del ...A meno di proroghe la fine del 2022 farà scattare lo stop all'utilizzo delle ricette inviate via mail o sms dai medici di famiglia ai pazienti per ildei farmaci in farmacia. Infatti la norma in scadenza il 31 dicembre non è al momento ancora stata prorogata. Conseguentemente si tornerà nuovamente alle prescrizioni cartacee da ritirare di ...